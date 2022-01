Juventus, addio Arthur: scelto il sostituto | Mourinho e Spalletti ko

La Juventus lavora per rinforzare il proprio centrocampo e pensa al colpo dalla Premier League: battuti Mourinho e Spalletti

È una stagione particolare e difficile quella che sta vivendo la Juventus, che vuole rialzarsi al più presto ma fino a questo momento ha collezionato troppi passi falsi che hanno cancellato il primo trofeo stagionale, ovvero la Supercoppa Italiana, e spedito la ‘Vecchia Signora’ al quinto posto in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Dybala va allo strappo, Marotta ne approfitta: il piano dell’Inter

Calciomercato Juventus, addio Arthur: affare Ndombele, Spalletti e Mourinho battuti

La Juventus ora sta lavorando per rinforzarsi già nel mercato di gennaio e potrebbero esserci delle mosse a sorpresa soprattutto a centrocampo, reparto che ha dimostrato di avere diverse lacune in questi mesi. Potrebbe esserci l’addio di Arthur in prestito e questo potrebbe aprire a un nuovo ingresso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri sempre nel mirino: la dura critica dopo la Supercoppa

Il brasiliano potrebbe finire in prestito all’Arsenal e la Juventus potrebbe mettere nel mirino Ndombele del Tottenham. C’è l’ostacolo ingaggio per il centrocampista, ma alla fine del mercato il club inglese potrebbe anche decidere di darlo in prestito secco dividendo l’oneroso ingaggio di 8 milioni netti circa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rispunta Mendes: ‘idea’ scambio immediato con Rabiot

Qualora la Juventus dovesse portare a termine l’affare con gli ‘Spurs’, arriverebbe una beffa sia per Mourinho che vuole il centrocampista nella sua Roma che Spalletti che lo vorrebbe portare al Napoli.