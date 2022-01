Continua a deludere Allegri | La Juventus pensa allo scambio con la Roma

Calciomercato Juventus, l’esterno continua a deludere ed ora la società è pronta a valutare eventuali offerte. Gli ottimi rapporti tra l’agente e la Roma potrebbero favorire lo scambio

Assieme a Inter-Lazio, Roma-Juventus è il big match della 21°giornata di Serie A. Una partita da ‘dentro o fuori’ per i due tecnici, chiamati a rientrare in corsa per la Champions League. La sfida dell’Olimpico inoltre, potrebbe non essere l’unico motivo di incontro tra le due società, attualmente molto attive nel mercato di ‘riparazione’.

La Roma ha già ufficializzato Maitland-Niles ed è vicinissima all’accordo con Sergio Oliveira del Porto. La Juventus invece, è alle prese con il corteggiamento di Morata da parte del Barcellona, che potrebbe anticipare l’addio dello spagnolo di sei mesi. Il mercato bianconero potrebbe sbloccarsi con la cessione di Dejan Kulusevski alla Roma. L’operazione appare difficilissima ma i buoni rapporti tra Alessandro Lucci – procuratore dello svedese – e i giallorossi, potrebbero avvicinare le parti.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Kulusevski-Veretout con la Roma

Dejan Kulusevski è arrivato alla Juventus nell’estate 2020, al termine di una stagione vissuta da protagonista a Parma. Lo svedese non ha ripetuto quanto di buono fatto con la maglia gialloblu, raccogliendo complessivamente 69 presenze, 8 gol e 10 assist. Il talento del classe 2000 bianconero non è ancora del tutto sbocciato, tanto da indurre la dirigenza a valutare eventuali offerte.

La Roma potrebbe quindi avere una corsia preferenziale grazie ad Alessandro Lucci e portare Kulusevski alla corte di Mourinho. La cifra richiesta da Cherubini si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro ma potrebbe diminuire con l’inserimento di una contropartita tecnica come Jordan Veretout.