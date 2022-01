Juventus, addio al sogno Pogba | Sgarbo dell’ex bianconero

Si infrange il sogno della Juventus di riportare a Torino Pogba: sgarbo dell’ex bianconero a parametro zero

La Juventus continua a lavorare con convinzione in chiave mercato, soprattutto per il nuovo centravanti. I nomi caldi rimangono sempre quelli di Vlahovic e Icardi, anche se in entrambi i casi un loro arrivo a gennaio è praticamente impossibile vista la complessità delle trattative.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, vogliono subito Theo Hernandez: scambio più soldi

La Juventus, però, non ha mai mollato il sogno proibito, il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri e della società e la speranza di riportarlo a Torino non è mai svanita, soprattutto adesso che è in scadenza con il Manchester United e non intende rinnovare il suo contratto. A spegnere il sogno della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere uno storico ex che da calciatore ha fatto sognare i tifosi bianconeri.

Zidane verso il PSG: assalto a Pogba e sgarbo alla Juve

Da diversi giorni sta prendendo sempre più piega la possibilità che Zinedine Zidane possa sedere sulla panchina del Paris Saint-Germain dalla prossima stagione. L’ex centrocampista bianconero ha stupito tutti sia da calciatore che da allenatore e a Torino ha lasciato un gran bel ricordo. Questa volta, però, rischia di andare contro la Juve, in quanto avrebbe puntato Paul Pogba per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Real Madrid scatenato: colpo e scambio con la Juventus

L’obiettivo di Zidane è quello di spingere il PSG all’affondo per Pogba che arriverebbe a costo zero dai Red Devils. I parigini sarebbero disposti ad offrire all’ex Juve un ingaggio di circa 10 milioni di euro l’anno, cifra che manderebbe completamente fuori gioco la ‘Vecchia Signora, costringendola a rinunciare al romantico ritorno del campione del mondo in carica che tornerebbe in patria dopo i tanti anni in Serie A e in Premier League.