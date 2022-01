Calciomercato, Real Madrid scatenato: colpo e scambio con la Juventus

Il Real Madrid sogna Mbappè e Haaland ed offre la riserva alla Juventus. I bianconeri dovrebbero sacrificare un big

Il Real Madrid sta tornando grande. Da quando c’è Carlo Ancelotti in panchina, le Merengues stanno dominando in Liga e hanno conquistato il pass per gli ottavi di Champions League da primi nel girone. Intanto, Florentino Perez sogna due colpi per l’attacco.

Si tratta di Haaland e Mbappè, i due centravanti più corteggiati d’Europa. Il primo, gigante norvegese del Borussia Dortmund, ha il contratto in scadenza nel 2024 ma difficilmente resterà in Germania fino a quella data. Mbappè potrebbe invece essere ingaggiato già a giugno, quando, qualora non dovesse rinnovare, terminerà la sua avventura con il Psg. L’arrivo di uno dei due fuoriclasse rende difficile la permanenza di Vinicius al Real Madrid, tanto che le Merengues lo avrebbero offerto alla Juventus in cambio di un big.

Calciomercato Juventus, offerto Vinicius in cambio di De Ligt

L’eventuale arrivo di Mbappè o Haaland al Real Madrid, potrebbe aprire la strada ad un clamoroso scambio tra Juventus e Real Madrid. Ancelotti sarebbe disposto a lasciar partire Vinicius pur di arrivare a Matthijs De Ligt, il gioiellino olandese della difesa bianconera.