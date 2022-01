Calciomercato Milan, vogliono subito Theo Hernandez: scambio più soldi

Un top club avrebbe fatto un tentativo per strappare Theo Hernandez al Milan già nel calciomercato di gennaio: scambio più soldi

Theo Hernandez è uno dei protagonisti assoluti di questo ottimo Milan. I rossoneri, a parte la deludente e breve parentesi del ritorno in Champions, stanno disputando anche quest’anno una stagione più che positiva. D’altronde, basta vedere la classifica: il ‘Diavolo’ è l’unica squadra al momento che sta riuscendo a tenere testa all’Inter schiacciasassi ed è ancora in piena corsa per il titolo.

Gran parte del merito va sicuramente a Stefano Pioli, autore di un grandissimo lavoro dal suo arrivo in panchina. Grazie al mister ex Fiorentina il gruppo è unito e vanno tutti nella stessa direzione, tanto da ridurre decisamente la differenza tra titolari e riserve (vedi lo scontro diretto con la Roma a San Siro). Ma, come sta dimostrando Mourinho nella capitale, la figura di un allenatore non può essere sufficiente senza l’apporto di grandi calciatori. In questa categoria rientra il terzino francese scuola Real Madrid. Oggi ancora capitano col Venezia e decisivo con tanto di doppietta, il classe ’97 rappresenta una certezza totale nello scacchiere di Pioli. È inevitabile, però, che un nome del genere smuova il calciomercato.

Scambio più soldi per Theo Hernandez: affare immediato col Milan

Non è un segreto, infatti, che il PSG abbia messo gli occhi da tempo su Theo Hernandez. I parigini vorrebbero potenziare la fascia sinistra, unica zona del campo un po’ più debole (si fa per dire) dopo la campagna acquisti fantasmagorica della scorsa estate. Il direttore sportivo Leonardo, dal canto suo, avrebbe provato ad appropriarsi del laterale del Milan già a gennaio.

Pare abbia avanzato una corposa offerta da 40 milioni di euro cash più il cartellino di Abdou Diallo (valutato sui 20 milioni). L’esterno basso senegalese piace al Milan, che lo tiene in considerazione per il post Kjaer, visto la possibilità di schierarlo anche da centrale. Dalla parte dei lombardi, però, sarebbe arrivato un secco no. I rossoneri non concepiscono minimamente la possibilità di privarsi ora di Theo Hernandez. Inoltre, Maldini ha confermato che stanno per chiudere per il rinnovo. Dunque niente da fare adesso per il PSG, ma la pista va comunque tenuta d’occhio in ottica futuro.