Juventus, critiche pesanti in diretta: anche Ronaldo nel mirino

Juventus, arriva un attacco pesante in diretta a diversi calciatori bianconeri e non solo: nel mirino finisce anche l’ex Cristiano Ronaldo

Giornata infuocata per la Juventus di Massimiliano Allegri. Alle 18:30 i bianconeri se la vedranno all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, senza la presenza in panchina del tecnico livornese squalificato. L’imperativo è vincere, specialmente dopo il rammarico per il magro pareggio ottenuto con un Napoli in emergenza all’Allianz Stadium.

Un punto comunque significativo in ottica quarto posto (Atalanta a -3 con una partita in meno) soprattutto per il valore dell’avversario, ma data la circostanza era legittimo aspettarsi qualcosa di più. Oggi la ‘Vecchia Signora’ si troverà di fronte una squadra con voglia di rivalsa, a seguito della brutta sconfitta rimediata a San Siro per mano del Milan. I giallorossi, infatti, raggiungerebbero i torinesi a quota 35 punti con un successo. Vietato sbagliare dunque, al fine di non compromettere ulteriormente un’annata già abbastanza difficile da risollevare. Va detto che prima della sosta i miglioramenti si sono visti, ma arrivano comunque pesanti critiche rivolte a diversi calciatori della rosa e non solo.

Juventus, arrivano bocciature pesanti: anche Ronaldo sotto attacco

L’opinionista Gianni Sandré non le manda a dire in diretta a ‘Top Calcio 24’: “Alex Sandro è finito da due anni. Cuadrado, Kulusevski, Chiesa e Bernardeschi: sono in quattro per un ruolo, errorin a non finire della dirigenza. Bentancur è un fantasma dell’anno scorso. Morata, nella Juve vera, non gioca. Preferisco Icardi. Allegri va ringraziato, perché ha la corazza per resistere a questa polveriera“.

Sandré ne ha anche per Cristiano Ronaldo: “Con lui la Juventus era peggiorata, nel senso che non giocava più. Senza CR7, con Icardi e Milinkovic-Savic, avrebbe giocato meglio. Invece di prendere Locatelli e Kean, costati 63 milioni, prendetevi quei due. E sarebbe stato un altro mondo“.