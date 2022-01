Bomber per Allegri, Mendes propone l’ex Milan: servono 40 milioni

La Juventus continua a cercare un bomber per rinforzare il proprio attacco e Jorge Mendes potrebbe proporre la soluzione ex Milan

Un altro big match per la Juventus quest’oggi, che dopo aver affrontato il Napoli e pareggiato 1-1, si trova davanti la Roma di José Mourinho. Oltre al campo però i bianconeri sono impegnati a dover cercare un bomber nella sessione di calciomercato.

La soluzione per la rosa bianconera potrebbe arrivare dalla Germania, ma solamente a giugno. Uno degli attaccanti della Bundeliga potrebbe essere proposto da Jorge Mendes alla Juventus. Per assicurarsi il bomber però serviranno almeno 40 milioni.

Juventus, soluzione in attacco proposta da Mendes: 40 milioni per Andre Silva

La Juventus di questa stagione è certamente deludente, e la società insieme a Massimiliano Allegri sono già al lavoro per cercare di trovare rinforzi per il prossimo anno. In particolare i bianconeri hanno bisogno di un attaccante, un bomber di razza che possa portare quei gol che Morata e Kean non sono riusciti a garantire fino ad ora. Tra i tanti nomi nella lista della Juventus potrebbe ritornare quello di un ex Milan.

Infatti in Bundesliga Andre Silva sembrerebbe aver trovato la propria dimensione perfetta. In 26 partite giocate in questa stagione il bomber portoghese ha messo a segno fino ad ora 10 gol, e il suo agente, Jorge Mendes, potrebbe proporlo in estate alla Juventus, visti buoni rapporti con i bianconeri. Per acquistare Andre Silva però il Lipsia chiede almeno 40 milioni, cifra comunque importante per il momento delle casse juventine.