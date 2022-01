Addio Milan a zero: Ancelotti anticipa il Barcellona con una chiamata

Situazione giocatori in scadenza preoccupante in casa Milan, con uno che sarebbe conteso tra Barcellona e Real Madrid: Ancelotti decisivo

Il Milan riparte alla grande in questo 2022, con l’importante vittoria contro la Roma per 3-1. I rossoneri però devono iniziare a pensare anche al futuro, visto che la situazione contratti in scadenza inizia a essere preoccupante.

Infatti tra i più importanti calciatori in scadenza ci sono Kessie e Romagnoli, con uno dei due che sembrerebbe essere conteso tra Barcellona e Real Madrid. A sbloccare la situazione e anticipare tutti sembrerebbe essere Carlo Ancelotti, tecnico dei ‘Blancos’, che avrebbe alzato il telefono per bloccare l’acquisto a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Milan, colloqui con Mendes: il colpo può essere doppio

Milan, addio Romagnoli: Ancelotti anticipa il Barcellona

A quasi un anno di distanza dagli addii a parametro zero di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan rischia nuovamente di perdere due membri importanti della rosa a titolo gratuito. In particolare sempre più lontano da Milano sembrerebbe essere Alessio Romagnoli, sul quale ci sarebbe l’interesse di due top club spagnoli come Real Madrid e Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Kessie al Real, ritorno di fiamma e scambio: la risposta di Maldini

Sebbene il club catalano sembrerebbe molto interessato al centrale classe 1995, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, Ancelotti avrebbe anticipato tutti chiamando il difensore del Milan e impedendogli di andare al Barcellona. Da qui a giugno dunque il duello tra i due top club spagnoli si prospetta bollente.