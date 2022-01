Milan, colloqui con Mendes: il colpo può essere doppio

Il Milan lavora per il rinnovo di Leao e intanto spunta una doppia operazione a sorpresa con il procuratore Jorge Mendes

È una buona stagione quella che sta vivendo il Milan, che vuole tornare a vincere un titolo ed è in piena lotta per provare a conquistare lo scudetto. I rossoneri sono a un punto di distacco dall’Inter e hanno l’obbligo di continuare a vincere per tenere il passo dei nerazzurri.

Calciomercato Milan, tentativo per Renato Sanches con Mendes in regia

Il Milan intanto continua a pensare anche al futuro e a costruire una rosa all’altezza per ambire a traguardi sempre più importanti. La società lavora per il rinnovo di Rafael Leao e non solo: nei colloqui con il suo procuratore Jorge Mendes infatti potrebbe spuntare anche il nome di Renato Sanches, che è assistito proprio dall’agente portoghese e gioca attualmente nel Lille.

L’intenzione può essere quella di offrire un quinquennale da 3,5 milioni di euro più bonus al calciatore, che sarebbe l’erede di Franck Kessie. Mendes però vorrebbe infilare Ghoulam nella trattativa, assistito sempre dal portoghese. Farebbe così un pacchetto unico mettendo sia il centrocampista che il terzino.

Ghoulam è di proprietà del Napoli ma è in scadenza a giugno e il rinnovo sembra essere lontano: possibile quindi la permanenza in Serie A.