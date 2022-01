Juventus, annuncio in diretta: “Può arrivare il grande colpo”

La Juventus vuole rinforzarsi in queste settimane e pensa al colpo importante per il centrocampo: possibile una doppia uscita

Non sono stati mesi facili quelli vissuti dalla Juventus, visto che la società ha ottenuto diversi passi falsi in Serie A e per la seconda volta consecutiva dovrà dire addio con largo anticipo alla lotta per lo scudetto. I bianconeri devono provare a rinascere e saranno fondamentali le prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, doppio addio per un big a centrocampo: spuntano due nomi

La Juventus sta lavorando per rinforzarsi e il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha parlato delle possibili mosse dei bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni: “Se oltre a Ramsey la Juve riuscirà a cedere anche uno tra Rabiot, Arthur e Kulusevski, potrebbe arrivare un grande colpo in mediana a gennaio”.

La Juventus dunque potrebbe provare a rinforzare il centrocampo attraverso l’ingaggio di un calciatore importante. La doppia cessione potrebbe aprire le porte a uno tra Luis Alberto e Van de Beek, visto che il primo sembra essere in uscita dalla Lazio e il secondo dal Manchester United.

Nel reparto mediano i bianconeri hanno difficoltà da ormai diversi anni e potrebbe arrivare presto la svolta attraverso l’acquisto di un nome importante.