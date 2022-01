Roma-Juventus, Allegri si tira fuori dalla lotta: “Scudetto in uno o due anni”

Max Allegri non fa voli pindarici e ricorda la necessità di costruire prima di poter iniziare a vincere: è una sorta di resa per lo Scudetto 2021/22

Prima di un match che già sarebbe importante di suo – la Roma è una delle rivali storiche della Juve – ma che assume una valenza ancor maggiore considerando la delusione patita nell’incontro contro il Napoli, Max Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

“Domani è sempre Juventus – Roma che è sempre una partita complicata perché loro hanno ottime individualità. Poi Mourinho nei momenti di difficoltà, come adesso dopo la sconfitta di Milano, preparerà una grande partita ed è un altro scontro diretto. Dobbiamo fare una bella partita a livello agonistico e tecnico e dobbiamo prepararci bene”, ha esordito l’allenatore toscano.

Roma-Juventus, Allegri sulle ambizioni bianconere

“Valuterò oggi la squadra e ci saranno dei cambi perché qualcuno ha giocato un po’ troppo. Veniamo da una settimana di duro lavoro e l’altra sera siamo stati anche un po’ meno lucidi ma questo lavoro sarà importante più avanti”.

“Io sono venuto qui sapendo che era un anno in cui bisognava lavorare per tornare a competere per lo scudetto nel giro di uno o due anni. Questa squadra non ha problemi irrisolvibili, stiamo lavorando per migliorare le qualità del gioco e della fase di realizzazione. Su questo dobbiamo lavorare per arrivare in fondo e per entrare nelle prime quattro che è l’obiettivo della stagione. Poi dobbiamo giocare in Champions, la Supercoppa, e ancora il campionato. Bisogna arrivare con una crescita importante e capire certi momenti della partita che è importante. Più si gioca, più c’è esperienza. Sono sereno. Ho sempre pesato che l’Inter e poi le altre a parte il Milan che sta facendo grandi cose e poi le altre se la giocano per la Champions. Vediamo dopo tutti questi scontri diretti dove siamo”.

La chiosa è sulla presenza o meno di Chiesa e Dybala: “Dipenderà molto dalle condizioni di Chiesa e se ha recuperato. Bisogna capire come sta Dybala e anche Bernardeschi che ha giocato tanto nelle ultime partite anche se veniamo dalla sosta. Sicuramente abbiamo fuori Alex Sandro, tornerà Chiellini poi Kaio Jorge e Pellegrini non sono in condizioni ottimali. Dopo abbiamo la Supercoppa, l’Udinese, la Sampdoria e poi il Milan“, ha concluso il tecnico.