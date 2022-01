Calciomercato Milan, il big è in vendita: assalto in casa Chelsea

Il Milan continua a lavorare in vista dei colpi di mercato targati Paolo Maldini: idea in casa Chelsea per il futuro

Saranno settimane importanti in casa Milan per arrivare a colpi importanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Come svelato da “The Sun” i centrocampisti Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek e Ross Barkley potrebbero essere venduti dal Chelsea a gennaio per trovare altri fondi utili a mettere a segno acquisti impotanti in casa “Blues”. Il Milan potrebbe così pensare all’ex Ajax, che non ha trovato terreno fertile dopo l’arrivo di Thomas Tuchel.

Calciomercato Milan, Ziyech verso l’addio

Già in passato la compagine rossonera ha provato a preparare l’assalto all’ex Ajax, che ora non prenderà parte nemmeno alla Coppa d’Africa con il Marocco. Il suo futuro potrebbe essere altrove con il Milan che intende fare sul serio. Le sue qualità sono indiscutibili, ma il feeling con Thomas Tuchel non è mai nato. Il Chelsea proverà così a cederlo già a gennaio per ricavere un tesoretto, utile a pensare a nuovi colpi di calciomercato. Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime settimane con Ziyech che continua a far gola alle big d’Europa, tra cui anche i rossoneri con Paolo Maldini sempre al lavoro in maniera segreta.