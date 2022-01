Ritorno Lukaku e non solo: il piano di Marotta per gennaio

Le parole di Lukaku hanno aperto a un ritorno all’Inter. Marotta lavora a diversi obiettivi per il calciomercato di gennaio

Si scaldano i motori per l’apertura della sessione invernale di calciomercato in Serie A. Nei giorni scorsi a infiammare il mercato ci ha pensato Romelu Lukaku, che ha manifestato il proprio malumore al Chelsea, riaprendo le porte di un possibile ritorno all’Inter.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it però il ritorno di Lukaku all’Inter al momento sarebbe da escludere. A gennaio infatti l’addio al Chelsea del belga sarebbe impossibile anche in prestito, visto l’ingaggio alto del bomber ex nerazzurro. Così nel frattempo Marotta lavora a diversi colpi che potrebbero rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, Marotta lavora ai colpi invernali: da Nandez a Alvarez

Escluso il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, Beppe Marotta è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Nella sessione invernale di calciomercato difficilmente ci saranno grandi manovre, ma i nerazzurri sono sempre alla ricerca di occasioni.

Nel mirino dell’Inter continua a esserci Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che da circa un anno è nel mirino dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo. Sulle fasce invece l’obiettivo potrebbe essere Kostic dell’Eintracht Francoforte, che andrebbe a sostituire l’eventuale partenza di Perisic a giugno. In difesa invece Marotta continua a osservare con interesse Ginter, che è in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Borussia Moenchengladbach e potrebbe rinforzare la retroguardia interista. Infine per l’attacco nel mirino c’è sempre Julian Alvarez, giovane bomber del River Plate nel mirino anche di Juventus e Milan, oltre che dei top club europei. Anche l’argentino a giugno vedrà scadere il proprio contratto. Dunque una serie di obiettivi che potrebbero infiammare il calciomercato invernale.