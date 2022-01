Calciomercato, ecco l’erede di Mbappé | Pochettino sgambetta la Juve

Tra gli obiettivi di mercato della Juve c’è un giocatore sul quale ha già messo gli occhi Mauricio Pochettino, il tecnico del PSG

Tra gli infortuni di Paulo Dybala e Federico Chiesa, e la relativamente scarsa produttività offensiva di Alvaro Morata e Moise Kean, la Juve è chiamata ad intervenire già nel mercato di gennaio per regalare ad Allegri un altro giocatore in grado di risolvere i problemi sul fronte d’attacco.

Tra i vari nomi circolati nelle ultime settimane, quello di Ousmane Dembelé stuzzica non poco la fantasia dello staff tecnico bianconero. Approfittando anche dell’interessamento del club catalano nei confronti di Alvaro Morata, la trattativa per l’esterno ex Dortmund avrebbe potuto godere di una sorta di via preferenziale. Se non fosse che sul giocatore francese nelle ultime ore sarebbe emerso il deciso interesse di un ricco club della Ligue 1 che si sta muovendo in via cautelativa per la sostituzione della sua superstar in partenza.

Pochettino vuole Dembelé, Juve beffata

Secondo quanto riferito dal quotidiano L’Equipe, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino avrebbe individuato nel bizzoso attaccante transalpino il degno erede di Kylian Mbappé, sul quale le voci di un partenza a fine anno non sono certo cessate. Il fuoriclasse non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con Al-Khelaifi, e il pressing del Real Madrid è incessante. Curiosamente Dembelè ha la stessa situazione contrattuale del suo più illustre collega di reparto. L’accordo col Barça scade a giugno, e finora le parti sono lontane dal trovare un’intesa.

Finora l’interesse del PSG nei confronti del giocatore blaugrana si è esplicato solamente a livello di colloqui informali. Di sondaggi per capire la reale disponibilità del ragazzo a trasferirsi in Francia. E a quali cifre di ingaggio annuo, nello specifico. Qualora il ricco club transalpino decidesse di affondare il colpo con l’entourage dell’esterno, la Juve dovrebbe fare un brusco dietrofront sul giocatore, non potendo ingaggiare una battaglia a suon di milioni per il lauto stipendio annuo dell’attaccante.