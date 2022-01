Juventus, scambio per la stella: doppio ko | Decisivo Morata

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: doppio ko all’orizzonte, decisivo il futuro di Alvaro Morata

Il big match contro il Napoli al ritorno in campo dopo la sosta natalizia. Per la Juventus di Massimiliano Allegri sarà il campo a decretare verosimilmente la rincorsa al quarto posto, valido per l’ingresso alla prossima Champions League. I bianconeri devono fare inoltre i conti con la sessione invernale di calciomercato che da domani riaprirà ufficialmente i battenti. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ sta valutando il destino di Alvaro Morata che in questi primi mesi non ha brillato con la squadra di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Assalto e addio Inter: tutta ‘colpa’ della Juventus

23 presenze con 7 reti e 3 assist, tra prestazioni decisamente deludenti ed una discontinuità che ha lasciato più di un dubbio al futuro a Torino del centravanti spagnolo. In tal senso, però, la Juventus rischia di vedersi allontanare l’ex Real Madrid già nell’imminente sessione di gennaio. Il Barcellona di Xavi avrebbe deciso di puntare forte su Morata, proponendo uno scambio che farebbe infuriare Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Inter e Milan: rivoluzione tra i pali, tutti i nomi

Juventus, Morata al Barcellona: doppia beffa

L’idea del club di Laporta sarebbe quella di imbastire uno scamhio con uno dei nomi più chiacchierati e accostati alla Juventus negli ultimi mesi. Si tratta di Ousmane Dembele, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Barcellona e destinato a salutare la Catalogna.

Nonostante le voci su un possibile accordo tra l’esterno e la ‘Vecchia Signora’, la società spagnola avrebbe intenzione di acquistare il cartellino di Morata dall’Atletico Madrid offrendo quello di Dembele.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico | | Maldini prova lo ‘sgarbo’

Situazione dunque in divenire: la Juventus può vedere sfumare l’arrivo di Dembele e allontanarsi definitivamente la permanenza di Morata.