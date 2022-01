Calciomercato Inter e Juventus, svolta rinnovo: sfuma l’addio

Il talento che piace ormai da tempo a Juventus ed Inter è sempre più vicino al rinnovo: arriva la svolta inattesa

Il 2021 ha visto i colori nerazzurri dominare in Italia, con l’Inter che dopo aver conquistato il tricolore con Conte in panchina, ha ripreso il vertice della Serie A grazie al convincente lavoro di Simone Inzaghi. Situazione diversa per la Juventus che, dopo il deludente inizio di stagione, ha ripreso a macinare punti per tentare la risalita alla classifica, almeno per rientrare tra le prime quattro e partecipare alla prossima Champions League.

Strade diverse quelle di nerazzurri e bianconeri che, tuttavia, potrebbero incrociarsi in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Diversi gli obiettivi in comune, tra entrate, uscite ed occasioni tra gennaio e la prossima estate. In tal senso, uno dei nomi che in più occasioni è finito sul taccuino di Marotta e Cherubini potrebbe allontanarsi definitivamente dalle due big italiane.

Juve e Inter, il colpo si allontana

Si tratta di Lukasz Skorupski, ex Roma che con la maglia del Bologna sta stupendo un pò tutti. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il portiere polacco (in scadenza nel 2023 con gli emiliani) sarebbe in procinto di rinnovare con il Bologna.

La trattativa è già avviata da tempo e l’ottimo rendimento di Skorupski avrebbe convinto i rossoblù a spingere sull’acceleratore, per un prolungamento che dovrebbe arrivare al 30 giugno 2025.

Sia il portiere che il Bologna hanno dunque una ferma volontà di continuare insieme: Inter e Juventus sono quindi avvisate.