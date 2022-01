Addio Morata, caos Juventus: beffa in attacco dal Milan

La Juventus potrebbe perdere a gennaio il proprio bomber, Alvaro Morata, finito nel mirino del Barcellona: anche il Milan beffa i bianconeri

Calciomercato invernale che inizia a farsi rovente a pochi giorni dall’apertura. In casa Juventus si continua a cercare un bomber che possa rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, ma a dire addio potrebbe essere proprio un attaccante.

Infatti Alvaro Morata sembrerebbe essere finito nel mirino del Barcellona proprio per questa sessione invernale di calciomercato. Lo spagnolo in prestito alla Juventus, potrebbe lasciare Torino in anticipo, ma a peggiorare la situazione per i bianconeri potrebbe arrivare il Milan. I rossoneri infatti potrebbero soffiare alla Juventus un attaccante nel mirino per sostituire Morata.

Calciomercato Juventus, addio Morata: il Milan soffia Depay ai bianconeri

Un inverno che potrebbe diventare ancor più gelido per la Juventus dopo l’apertura del calciomercato invernale. I bianconeri infatti potrebbero vedere l’assalto del Barcellona per Alvaro Morata, attaccante spagnolo che in bianconero non ha convinto a pieno fino ad ora. Per sostituirlo i bianconeri avrebbero pensato di guardare proprio nel club catalano, puntando Memphis Depay, ma a rovinare i piani potrebbe essere il Milan.

Infatti i rossoneri anche starebbero pensando all’olandese in prestito per rinforzare l’attacco, e potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Dunque per la società juventina potrebbe avvenire una doppia beffa che complicherebbero i piani per quanto riguarda la ricerca di un attaccante per gennaio.