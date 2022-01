Calciomercato Juventus, assalto a Milik: offerta di scambio

La Juventus continua la caccia al nuovo bomber e mette nel mirino una nuova punta: c’è il tentativo di scambio

È un periodo delicato quello che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato pochi punti rispetto a quelli previsti e si ritrova ben dodici punti dietro all’Inter capolista. I bianconeri ora lavorano sul calciomercato per rinforzare la rosa che non sembra essere più così competitiva come in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rottura Chelsea-Lukaku | La decisione è scioccante

Calciomercato Juventus, tentativo per Milik: c’è la proposta di scambio

La prima modifica da effettuare sembra essere ormai decisa e riguarda l’attacco. Si lavora per l’addio di Alvaro Morata, che ha già un accordo con il Barcellona, ma potrebbe non essere lui il sacrificato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik e potrebbe cedere un altro elemento.

LEGGI ANCHE >>> Addio inevitabile in estate, l’erede è Dybala: 36 milioni di euro

Per il polacco, infatti, il Marsiglia chiede circa 20 milioni di euro e non accetta la formula del prestito, quella preferita dalla ‘Vecchia Signora’. Per questo motivo dunque potrebbe nascere un’ipotesi di scambio a sorpresa con la Juventus che proverebbe a mettere sul piatto il talento Kaio Jorge.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno Lukaku e non solo: il piano di Marotta per gennaio

Per il brasiliano poco spazio in questi mesi, per questo la Juventus potrebbe anche pensare di cederlo per rinforzarsi con un elemento più esperto.