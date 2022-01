Nuovo pericolo per la Juventus, un gioiello può dire addio al top club la prossima estate: scelto Dybala come erede, assalto da 36 milioni

Se qualcuno dovesse scommettere ora sul rinnovo di Dybala, probabilmente ci penserebbe due volte prima di buttarsi con totale sicurezza. La certezza al momento non c’è e anzi, più passa il tempo più aumentano dubbi e sensazioni negative sul tema. La Juventus aveva scelto la ‘Joya’ come uomo simbolo del nuovo progetto targato Massimiliano Allegri e sembravano non esserci problemi in ottica prolungamento.

D’altronde la ‘Vecchia Signora’ ha raggiunto l’accordo con l’attaccante argentino sulla base di 8-9 milioni di euro più bonus. I conti tornano, nonostante ciò la firma tarda ancora ad arrivare. Qualcosa è cambiato o perlomeno così pare. Non è da escludere che i reiterati problemi fisici stiano portando la dirigenza piemontese ad approfondire altre valutazioni in merito. Si tratta di una spesa molto importante per un giocatore sì fortissimo, ma spesso assente per infortuni e limitato dal punto di vista della personalità. Per adesso la permanenza a Torino non è ancora in discussione e il club ha concordato con l’agente Jorge Antun un nuovo appuntamento verso febbraio. Dal 1 gennaio, però, Dybala sarà libero di ascoltare le offerte delle pretendenti e qualcosa di significativo potrebbe muoversi a breve in questo senso.

Calciomercato Juventus, tutto su Dybala: 36 milioni

Tra 6 mesi potrebbero separarsi le strade dell’Atletico Madrid e Joao Felix. La grande promessa portoghese, classe ’99, sta vivendo una situazione complicata a Madrid per via dello scarno utilizzo in campo. Se l’ex Benfica dovesse salutare i ‘Colchoneros’ in estate, Simeone potrebbe decidere di puntare tutto su Dybala per l’erede.

Gli spagnoli arriverebbero a offrire alla ‘Joya’ un ingaggio stellare da 9 milioni di euro netti a stagione per 4 anni. Parliamo in totale, quindi, di ben 36 milioni di euro. Cifre da capogiro, che potrebbero cambiare le idee di Dybala. Certo è che molto dipenderà anche dalla Juventus, visto che la priorità dell’argentino è quella di restare.