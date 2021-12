Affondo Barcellona, 75 milioni: la Juventus può ‘sorridere’

Il club catalano non baderà a spese per sostituire una colonna come Gerard Piquè, sul quale si moltiplicano le voci di un addio al Barcellona

Nel difficile processo di costruzione del Barcellona post Messi – un sentiero già irto di difficoltà- nessuno appare intoccabile. Ecco che allora anche una bandiera come Gerard Piquè potrebbe essere sacrificato sull’altare del rinnovamento iniziato con l’ingaggio del giovane tecnico Xavi Hernàndez.

Proprio la difesa appare uno dei reparti da puntellare, col solito nome di Matthijs De Ligt a far sognare i tifosi blaugrana e a far tremare quelli bianconeri, timorosi di perdere il centrale olandese. La strategia del presidente Laporta tuttavia appare ben definita: sarebbe stato già individuato l’erede dell’ex Manchester United. Sul piatto sono pronti ben 75 milioni di euro per un trasferimento che potrebbe concretizzarsi solo nel prossimo luglio.

Il Barcellona ha deciso: tutto su Koundé

Anzichè tentare un difficile assalto all’olandese della Juve, il club blaugrana avrebbe rivolto le sue attenzioni a Jules Koundé, il 23enne parigino difensore del Sivilgia. Il giocatore sarebbe un’esplicita richiesta del tecnico, che avrebbe fatto il suo nome per il dopo Piqué. La società andalusa avrebbe avanzato la richiesta di 75 milioni per il suo gioiello. Una cifra importante, forse eccessiva per le attuali finanze catalane, ma che tuttavia il club pare disposto a spendere.

Può dunque tirare un sospiro di sollievo la Juve, già consapevole di possibili assalti a Matthijs De Ligt provenienti dai maggiori top club europei. Tra le altre cose l’ipotetico sacrificio dell’olandese è uno scenario che la dirigenza bianconera non scarta a priori. Solo in caso di offerte irrinunciabili però. I rumors che avrebbero voluto proprio il Barça mettere sul piatto 75 milioni per l’ex Ajax sembrano dunque essersi spenti. In attesa del possibile affondo del Chelsea, da sempre attivo sul giocatore.