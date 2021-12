Conte e Paratici ‘aiutano’ il Milan: colpo immediato dal Tottenham

Calciomercato Milan: occasione dal Tottenham di Conte e Paratici in vista di gennaio. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale è già infuocato e tra i club con ogni probabilità protagonisti ci sarà anche il Tottenham degli ex Juventus ed Inter Paratici e Conte. Gli ‘Spurs’ si sono già rilanciati dopo l’arrivo del tecnico che, come noto, alzerà l’asticella e le richieste anche sul mercato. Sono diversi gli obiettivi del club inglese in Serie A, e nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi l’asse con il campionato italiano anche per possibili movimenti da Londra all’Italia, quindi in uscita dal Tottenham. Conte e Paratici potrebbero ‘aiutare’ il Milan di Pioli.

Calciomercato Milan, occasione dal Tottenham per gennaio: tutti i dettagli

Oltre al difensore centrale, Maldini e Massara potrebbero intervenire già a gennaio anche per rinforzare la trequarti e in particolare gli esterni visti i continui infortuni che stanno colpendo la squadra rossonera. Un nome che potrebbe fare al caso del Milan è quello di Steven Bergwijn. L’esterno del Tottenham, acquistato nella scorsa sessione di calciomercato invernale per circa 30 milioni di euro, è già fuori dai piani di Conte e reduce da un girone d’andata da dimenticare. L’ex PSV, infatti, ha finora collezionato solo 8 presenze e 310 minuti in Premier League e rappresenta dunque un’importante occasione per il Milan in vista di gennaio. Il 24enne potrebbe anche arrivare attraverso una formula vantaggiosa in prestito con diritto di riscatto. Occhi puntati, dunque, sull’asse Tottenham-Serie A.