Juventus, allarme Dybala: “Non possono permetterselo”

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto dal mistero: arrivano le dichiarazioni sul possibile addio della ‘Joya’ ai bianconeri

La Juventus attende il ritorno in campo dopo la sosta per il big match contro il Napoli. I bianconeri valutano, tuttavia, già le prossime mosse in vista del calciomercato invernale. Gennaio può regalare sorprese alla società torinese, ma è in vista di giugno che la ‘Vecchia Signora’ rischia grosso. È il caso di Paulo Dybala che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e potrebbe quindi salutare a zero. Il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha detto la sua sull’argentino.

“Non mi risulta nessun contatto tra Juventus ed il procuratore di Dybala, Antun, almeno fino al 2 gennaio. I dirigenti sono tutti in vacanza, fino a marzo la situazione non sarà chiarita. Non mi risulta che ci sia alcun contratto scritto con Dybala, la situazione rimane molto critica“. Damascelli ha poi concluso ponendosi un interrogativo: “Prima di parlare di nuovi contratti, bisognerà capire cosa succederà al club. Anche in questo caso, come quello di Insigne, quante squadre chiedono Dybala?”

Addio Dybala, Juve attaccata: “Non è come una volta”

Il giornalista Furio Focolari ha rincarato la dose e ha detto la sua sulla situazione riguardante il fantasista ex Palermo: “Dybala è un giocatore che ultimamente è sempre infortunato. Non incide perchè sta sempre male, sono cose che bisogna tenere presenti”, le parole del giornalista a ‘Radio Radio’ prima di concludere: “La Juventus non si può permettere Dybala perchè non ha altri campioni. Non è la Juve di una volta, non c’è più nessuno dei grandi. Dybala, al netto dei problemi fisici, costerebbe 100 milioni”.

Di diverso avviso, infine, Stefano Agresti che ha invece rivelato: “Per quello che so io, Dybala firmerà con la Juventus e l’accordo non cambierà. Si tratta di un rinvio tecnico ma non ci sono problemi. Anche ieri c’è stato un contratto tra Antun e Arrivabene, penso che il numero 10 alla fine resterà alla Juventus”.