Calciomercato, addio Vlahovic | L’annuncio: “Lascerà la Serie A”

Dusan Vlahovic è pronto a lasciare la Fiorentina nei prossimi mesi: l’attaccante serbo non vede l’ora di iniziare una nuova avventura

Lo stesso attaccante della Fiorentina ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club viola e così è pronto a sposare una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Vlahovic è pronto ad accettare una proposta importante con il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. La Juventus ha monitorato a lungo la sua situazione, ma il suo futuro potrebbe essere anche fuori dall’Italia.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan a caccia di un difensore: proposta una promessa brasiliana

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il ‘giallo’ della clausola pro Barcellona: la verità su de Ligt

Calciomercato, il futuro di Dusan Vlahovic

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del futuro dell’attaccante serbo: “Vlahovic appartiene alla categoria degli attaccanti decisivi: lo metto alla pari dei quasi coetanei Mbappe e Haaland“. Poi ha aggiunto: “E ci metto pure Osimhen. Vlahovic èd ideale per qualsiasi big europea. A gennaio resta a Firenze. In estate lo vedo in Inghilterra o al Bayern, come erede di Lewandowski“. Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe essere anche fuori dall’Italia con la sua volontà che sarà decisiva. Il suo sogno sarebbe anche vestire la maglia del Real Madrid, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane.