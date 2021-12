Napoli, il verdetto su Osimhen per la Coppa d’Africa: è UFFICIALE

Napoli, arriva la decisione definitiva sulla partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa con la Nigeria: è ufficiale

I tifosi del Napoli attendevano l’evolversi della situazione Osimhen, strettamente legata alla Coppa d’Africa che andrà in scena dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. Ora è arrivata ufficialmente la decisione definitiva: l’ex attaccante del Lille non prenderà parte alla spedizione della Nigeria – come si apprende dalla lista dei convocati – e, quindi, non parteciperà alla competizione.

Questo il verdetto finale, stabilito a causa della positività al Covid-19 del calciatore annunciata nella giornata di ieri. Il virus, inoltre, lo ha costretto la visita di controllo ieri a Napoli, che avrebbe dovuto stabilire a che punto fosse la sua riabilitazione dopo la frattura al volto rimediata nel match contro l’Inter.

Napoli, UFFICIALE: Osimhen escluso dalla Coppa d’Africa

Ora bisognerà attendere la sua negatività e le condizioni fisiche per capire quando potrà tornare in campo. Per accelerare il recupero della punta dopo l’incidente al volto era stata prodotta una mascherina protettiva per consentirgli di scendere in campo in anticipo, prima dei 90 giorni di prognosi. Resta comunque fortemente in dubbio un suo impiego contro la Juventus.