Calciomercato, Gattuso può tornare: suggestione in Francia

Rino Gattuso è pronto ad accettare una nuova proposta suggestiva dopo l’esonero al Napoli: idea in Francia

Una nuova suggestione proveniente direttamente dalla Francia con Rino Gattuso uno degli indiziati per la successione di Kovac.

Come svelato dal portale francese “Footmercato” il Monaco, sesto in Ligue1, sta avendo tanti problemi a livello finanziario in questa stagione. L’Equipe, inoltre, ha specificato che il futuro dell’allenatore croato, Niko Kovac, è sempre più in bilico. Il gioco non decolla e i risultati non arrivano e così la dirigenza monegasca potrebbe optare per l’esonero del tecnico.

Calciomercato, suggestioni Gattuso e Rudi Garcia

Rino Gattuso o Rudi Garcia potrebbero essere pronti per una nuova avventura in vista di gennaio. I due allenatori, con un passato anche in Serie A, non vedono l’ora di essere protagonisti con una nuova proposta suggestiva per il prosieguo della loro carriera. Lo stesso tecnico calabrese, fermo ormai da troppo tempo dopo l’esonero di De Laurentiis e la situazione alla Fiorentina, vorrebbe tornare subito alla guida di una compagine ricca di valori in campo e non solo. Al momento non ci sarebbero stati contatti ufficiali, ma attualmente sono soltanto idee in ottica futura. Il Monaco vuole riprendersi in Ligue1 risalendo velocemente in classifica per entusiasmare nuovamente tutti come in passato.