Il Milan pesca dal Real Madrid: c’è la controfferta di Ancelotti

Il Milan vuole il colpo per il centrocampo e cerca di chiudere l’affare con il Real Madrid: arriva la controfferta

È stato un avvio di stagione importante quello vissuto dal Milan, che ha collezionato tanti risultati utili e occupa la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Inter. I punti di distacco sono soltanto quattro e per questo è ancora tutto possibile da qui fino alla fine della stagione.

Calciomercato Milan, tentativo per Asensio: offerto Saelemaekers, controfferta Real

I rossoneri intanto lavorano anche sul calciomercato per rinforzare ancor di più la rosa e ambire a risultati sempre migliori. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, infatti, il ‘Diavolo’ sarebbe sulle tracce di Marco Asensio del Real Madrid per rinforzare il suo centrocampo con un elemento di qualità che vuole rilanciarsi.

Per arrivare a lui il Milan starebbe già pensando a dei tentativi di scambio per non spendere troppi soldi. La trattativa principale, proposta dai rossoneri, potrebbe prevedere uno scambio con Alexis Saelemaekers. I ‘Blancos’ però non sarebbero d’accordo e potrebbero chiedere Rafael Leao in cambio.

Dunque non sarà facile arrivare ad Asensio e il Real Madrid ha le idee chiare per provare a cedere il suo calciatore in cambio di un talento con qualità importanti.