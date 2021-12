Il Lille saluta Ikone: pronto a sbarcare alla Fiorentina

La Fiorentina mette a segno il primo colpo di mercato acquistando dal Lille l’attaccante Jonathan Ikone: comunicato ufficiale del Lille

In estate la Fiorentina ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, che sembrerebbe dare i frutti sperati. La ‘Viola’ infatti in primis ha cambiato allenatore, affidando la squadra a Vincenzo Italiano, tecnico ex Spezia che è riuscito a portare la Fiorentina a un passo dalla zona Europa.

Attualmente la Fiorentina si trova infatti al settimo posto a pari punti dalla Roma, a meno sei dalla zona Champions League. Con la sessione invernale di calciomercato che si sta per aprire, la ‘viola’ ha già messo a segno il primo colpo per l’anno nuovo. Dal Lille arriva Jonathan Ikone. Il comunicato del club francese che saluta l’attaccante.

Fiorentina, Ikone pronto ad arrivare: il saluto del Lille

La Fiorentina anticipa tutti e si assicura il futuro in attacco, mettendo a segno un colpo dalla Francia. Infatti la squadra di Italiano, in vista anche del possibile addio di Dusan Vlahovic, si è assicurata l’arrivo di Jonathan Ikone, attaccante del Lille.

L’arrivo del classe 1998 è stato confermato anche dal club francese, con un comunicato ufficiale per salutarlo che recita: “Jonathan Ikone e i suoi compagni di squadra hanno segnato la storia del Lille Per tutto questo e tutto il resto, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore! Buon viaggio ‘Jorko’ e buon divertimento alla Fiorentina”. Dunque vedremo come si adatterà al campionato italiano e che coppia formerà con Vlahovic.