Calciomercato Juventus, accordo fatto per l’attaccante: l’annuncio

La Juventus ha un principio d’accordo con il top player per rinforzare il reparto offensivo: l’annuncio dalla Spagna

La Juventus è pronta a mettere a segno un super colpo in attacco. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” il rinnovo di Dembele con il Barcellona è sempre più complicato e così il club bianconero avrebbe trovare un principio d’accordo con la Juventus. L’agente Moussa Sissoko è pronto per far sbarcare il suo assistito in Serie A andando a rinforzare il reparto offensivo della compagine bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ride l’Inter | Il grande ex: “E’ un rimpianto per Allegri”

LEGGI ANCHE >>>Inter e Juventus, colpo stellare dalla Spagna: c’è già l’erede

Il suo arrivo alla Juventus è previsto per il prossimo 30 giugno, ma l’attaccante francese continua ad aspettare l’offerta del PSG.

Calciomercato Juventus, Dembele a parametro zero

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” Dembele è in scadenza di contratto e non dovrebbe continuare la sua avventura con il Barcellona. La firma non arriverà a breve, ma le trattative con il club blaugrana sarebbero anche in atto. Se non dovesse esserci l’accordo per il rinnovo, l’attaccante francese sarebbe sul punto di vestire la maglia bianconera ma aspetta ancora un’offerta super da parte del Paris Saint-Germain.