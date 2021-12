Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è pronto al doppio colpo Scamacca-Frattesi dal Sassuolo. Su di loro c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a cambiare marcia nel 2022. I bianconeri, dopo un inizio di stagione decisamente difficile legato anche alla partenza di Cristiano Ronaldo, ceduto nelle ultime battute del calciomercato estivo, si stanno rilanciando nel campionato italiano di Serie A.

La Vecchia Signora sta infatti trovando una buona continuità ed ora la zona Champions, occupata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è distante appena 4 punti, un traguardo decisamente insperato per la Juventus soltanto un paio di settimane fa. La rosa del club piemontese resta comunque deficitaria e serviranno degli interventi fra gennaio e la prossima estate per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico livornese.

I nomi caldi, anzi caldissimi, sono quelli che arrivano dal Sassuolo di Dionisi: Scamacca e Frattesi, rispettivamente punta e centrocampista dei neroverdi. Entrambi cresciuti nel settore giovanile della Roma stanno facendo benissimo in questa stagione e il loro valore in sede di mercato è schizzato fino a toccare i 40 milioni per l’attaccante e i 20 per l’incursore della squadra che gioca le sue partite in casa al Mapei Stadium. Sulle loro tracce attenzione anche all’Inter di Simone Inzaghi, pronta ad ingaggiare un vero e proprio derby d’Italia con la Juventus.

Calciomercato, Juventus contro Inter per due colpi

Un’operazione in totale di circa 60 milioni di euro che coinvolge due grandissime del nostro calcio pronte a sfidarsi a suon di trattative. Il momento però, dal punto di vista economico, non è dei più felici e le due big dovranno trovare il tesoretto dalle partenze. In casa Juventus attenzione al futuro di Arthur, centrocampista brasiliano, ma occhio anche alle situazioni di Weston McKennie e Ramsey, il primo è valutato circa 30 milioni di euro, mentre il secondo ha un contratto pesante di circa 7 milioni a stagione.

L’Inter invece, sotto quest’aspetto, dovrà lavorare alla cessione di Matias Vecino, comunque in scadenza di contratto, quindi poco remunerativa. Attenzione invece ai big, nonostante i rinnovi di contratto, i nerazzurri dovranno difendersi in estate dai possibili assalti per Lautaro Martinez e Barella. Occhio anche alla situazione di de Vrij, in scadenza nel 2023.