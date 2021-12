Addio immediato in Serie A: Pioli esulta, via libera Milan

Calciomercato, un calciatore attualmente in forza in Serie A potrebbe dire addio già nel mese di gennaio: arriva il via libera per il Milan

È un Santo Stefano all’insegna del calciomercato. Tra pandori e alberi di Natale, le società lavorano alacremente per farsi trovare pronte in vista dell’ormai imminente sessione di trasferimenti di gennaio. Si prospetta un mese non molto ricco di movimenti in questo senso, come spesso accade, ma gli affari sono sempre dietro l’angolo. Anche per quanto riguarda le prime della classe.

Il Napoli, ad esempio, dovrà intervenire nel reparto difensivo, considerando la perdita di Manolas e la partenza di Koulibaly direzione Coppa d’Africa. Problematica simile in casa Milan, con i rossoneri che hanno detto addio a Kjaer dopo il brutto infortunio contro il Genoa per tutto il resto della stagione. Non solo la retroguardia però, Maldini potrebbe regalare un’altra pedina a Stefano Pioli anche sulla trequarti. Dopo i saluti di Calhanoglu, il ‘Diavolo’ ha deciso di affidare le chiavi del ruolo a Brahim Diaz, autore di alcune prestazioni di livello assoluto nella scorsa stagione. Ma bisogna dire che il gioiellino spagnolo al momento è molto lontano dagli sprazzi da fuoriclasse messi in mostra nelle prime uscite. Ecco che i lombardi potrebbero subito approfittare di una ghiotta occasione in Serie A.

Calciomercato Milan, affare in Serie A a gennaio: via libera per Maldini

La finestra non è neppure cominciata, nonostante ciò alcune operazioni sono già andate in porto. Ad esempio il passaggio di Boga dal Sassuolo all’Atalanta, per il quale manca soltanto l’ufficialità. Un colpo degno di nota, che inevitabilmente cambierà le gerarchie all’interno della rosa di mister Gasperini. A risentirne maggiormente potrebbe essere Miranchuk: il russo classe ’95 – valutato sui 15 milioni di euro -, infatti, sta trovano poco spazio nella fila della ‘Dea’.

Nel girone d’andata ha accumulato solo 10 presenze e 1 gol. Con il nuovo innesto, il club bergamasco potrebbe prendere in considerazione una cessione. Il Milan, dal canto suo, ci proverebbe nell’immediato impostando la trattativa su un prestito con diritto di riscatto. Il nome di Miranchuk potrebbe riscaldare il gennaio rossonero.