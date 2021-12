Rescissione e addio: spuntano Gattuso e Giampaolo in panchina

Rino Gattuso e Marco Giampaolo in prima linea per la panchina della Nazionale: spunta l’ipotesi rescissione

Poco più di una settimana alla riapertura della sessione invernale di calciomercato, con la società italiane ma non solo, già pronte ad intervenire per puntellare le rose in vista della seconda parte della stagione. Uno scenario differente, invece, quello che si prospetta per quanto riguarda la panchina di una Nazionale. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe per scoppiare un vero e proprio caos per quanto riguarda la panchina della Polonia.

Paulo Sousa, sotto contratto dallo scorso gennaio, avrebbe ricevuto una intrigante offerta dal Brasile per approdare alla guida del Flamengo, nell’immediato. L’ex allenatore della Fiorentina vorrebbe quindi rescindere l’attuale accordo con la Federcalcio polacca per trasferirsi in Sud America alla guida dei rossoneri.

Polonia, addio Sousa: spunta anche Giampaolo

Cezary Kulesza, Presidente della Federazione, non ha usato mezzi termini per attaccare Sousa sui social: “È un comportamento assolutamente irresponsabile. Pertanto, ho rifiutato fermamente”.

Una presa di posizione importante che, tuttavia, può vedere comunque un cambio alla guida della Polonia. Oltre a Gattuso, già accostato nelle ultime settimane, il nome caldo per la nazionale polacca può essere quello di Marco Giampaolo.

Situazione dunque in divenire, con la Polonia che potrebbe attingere dal calcio italiano per la sua prossima guida tecnica.