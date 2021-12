Juve, Milan e Inter | Talento allo scoperto: “Arrivata offerta”

La Juventus è sulle tracce di un giovane attaccante: duello con Milan e Inter e non solo

Tutto pronto per l’inizio del calciomercato invernale che aprirà i battenti il 3 gennaio. Molte squadre di Serie A sono pronte a tentare di cogliere le occasioni che si presenteranno e una di queste è la Juventus che ha urgente bisogno di un intervento sul mercato per cercare di ridurre il gap con le prime della classe del nostro campionato.

La Juventus dovrà anche pensare alle cessioni che potrebbero far rientrare un guadagno non indifferente nelle casse della società. Kulusevski, Ramsey ma anche Arthur sono dei possibili sacrificabili nel mercato di gennaio. Intanto, però, la Juve, oltre il sogno Vlahovic, starebbe sondando il terreno per l’attaccante del River Plate, Julian Alvarez. Il talento argentino classe 2000 sta già impressionando tutti, in particolare le big di Serie A tra cui anche Milan e Inter. Quest’ultima, in particolare, ha un interesse continuo verso i giovani attaccanti sudamericani. La Juventus sembra, però, in vantaggio ma deve fare i conti con una super potenza europea.

Il Bayern Monaco beffa la Juve per Alvarez

L’attaccante argentino, però, ha incontrato in Messico Marita Köllner, celebre cantante e conduttrice tedesca, che a ‘Express.de’ ha raccontato l’incontro con il nuovo gioiello argentino. Julian Alvarez sarebbe infatti sulle tracce del Bayern Monaco che avrebbe scelto lui come nuovo colpo per il futuro. Il giocatore stesso avrebbe confermato: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco”. Un segnale chiaro per Inter, Juventus e Milan.