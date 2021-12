Calciomercato, addio Serie A | Conte chiama il big

Antonio Conte chiama il big della Serie A: possibile trasferimento già a gennaio per l’attaccante

La situazione di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre più complessa. L’accordo per il rinnovo non è arrivato e questa volta l’attaccante campione d’Europa potrebbe davvero lasciare Napoli. Le pretendenti non mancano e la situazione si sta complicando giorno dopo giorno.

Insigne ha realizzato 4 gol in 15 partite di campionato fino a questo momento ma in estate è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell’Europeo dell’Italia. la sua situazione contrattuale non lo sta aiutando in questo momento. L’Inter è stata una delle prime squadre a sondare il terreno per Insigne ma secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ potrebbe essere proprio l’ex allenatore nerazzurro, Antonio Conte, a fiondarsi sul talento napoletano. Il tecnico leccese avrebbe espressamente suggerito il nome di Insigne al Tottenham, avendolo osservato da vicino in questi anni in Italia.

Addio Serie A, Conte chiama Insigne in Premier

Antonio Conte sembra intenzionato a spingere per l’arrivo di Insigne già a gennaio, considerando che il Napoli perderebbe a costo zero il giocatore in estate e quindi avrà tutto l’interesse di venderlo nel mercato invernale. Anche l’Atletico Madrid sembrava intenzionato ad affondare il colpo per l’attaccante del Napoli ma negli ultimi giorni sembra essersi allontanato. Il Toronto, invece, potrebbe contendersi Insigne con il Tottenham anche se il giocatore preferirebbe la Premier League all’MLS.