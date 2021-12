Calciomercato Juventus, addio in estate: Allegri sceglie l’erede

Un calciatore della Juventus, che sta particolarmente deludendo, si appresta a dire addio la prossima estate: Allegri sceglie l’erede

Il bilancio della prima parte di stagione della Juventus non può certamente essere soddisfacente. Se in Champions League la squadra ha saputo rendere al meglio ottenendo il massimo risultato, nonostante la macchia del 4-0 per mano del Chelsea a Stamford Bridge, in Serie A la musica suona in maniera totalmente differente.

In campionato gli uomini di Allegri hanno regalato diverse prestazioni sottotono, andando a predere punti in più di un’occasione contro compagini assolutamente alla portata. La rosa ha manifestato evidenti problematiche in tutte le zone del campo, ma non è una novità. D’altronde anche lo scorso anno, seppur trascinata dai gol pesantissimi di Cristiano Ronaldo, la ‘Vecchia Signora’ è stata tutt’altro che brillante. C’è bisogno di una ricostruzione sul calciomercato, dal momento che alcuni calciatori si sono rivelati acquisti sbagliati o sono ormai lontani dai tempi migliori. Nella seconda categoria rientra Alex Sandro: il terzino brasiliano è praticamente un vecchio ricordo dei bei momenti andati. Il suo andamento è a dir poco pessimo, il che aumenta in modo considerevole la probabilità di una separazione la prossima estate. Non a caso, la società starebbe già vagliando diverse opzioni per il sostituto.

Juventus a caccia dell’erede di Alex Sandro: tutti i nomi sul tavolo

Non è un segreto come alla Juventus piaccia non poco il profilo di Gosens, valutato intorno ai 30-35 milioni di euro. Il tedesco è probabilmente l’opzione preferita dalle parti della Continassa, ma non sarà una passeggiata strappare all’Atalanta il classe ’94, ora alle prese con un infortunio. Per questo sul taccuino di Cherubini sono segnati anche altri nomi che possono fare al caso di Allegri.

Ci sarebbero Grimaldo del Benfica, Digne dell’Everton e Gaya del Valencia. Il prezzo del primo si attesta sui 20 milioni di euro, l’ex Roma e Gaya sui 25. Queste le possibili soluzioni per la fascia sinistra bianconera. Starà alla dirigenza regalare il profilo migliore ad Allegri economicamente e tecnicamente parlando, con la partenza di Alex Sandro che sembra sempre più una certezza.