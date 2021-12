Calciomercato Roma, primo rinforzo per Mourinho: trattativa avanzata

Si accende il calciomercato della Roma di Jose Mourinho: a un passo il primo rinforzo per il mister portoghese, trattativa in stato avanzato

La Roma di Mourinho è pronta a fare faville nel calciomercato di gennaio. Le problematiche nella rosa, spesso evidenziate da Mourinho nel corso della stagione, sono sotto gli occhi di tutti. Sono presenti dei buchi in diversi ruoli, a cominciare dal vice Karsdorp. Dopo la bocciatura di Reynolds da parte dello Special One, l’esterno olandese è stato impiegato praticamente sempre.

L’ex Feyenoord non può continuare così, ha bisogno di un sostituto all’altezza. Sostituto che, stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, è davvero a un passo dai giallorossi. Stiamo parlando di Ainsley Cory Maitland-Niles, calciatore classe ’97 in forza all’Arsenal. Il General Manager Tiago Pinto starebbe lavorando ad un prestito con diritto di riscatto e le parti sono molto vicine. Si può chiudere a breve per il centrocampista inglese.

Calciomercato, Maitland-Niles vicino alla Roma

Il 24enne è un profilo duttile che può fare comodo ai capitolini: il suo ruolo naturale è l’esterno tutta fascia di destra, ma può agire anche da terzino e all’occorrenza in mezzo al campo. Quest’anno ha totalizzato 11 presenze e 1 assist tra Premier League e Carabao Cup.

Non centrale nei piani dei ‘Gunners’, ora pare sia pronto a spiccare il volo per intraprendere una nuova avventura in Serie A. Nelle prossime ore si lavorerà intensamente per raggiungere la fumata bianca. Primo squillo della Roma di Mourinho, che ha appena cominciato.