Ancelotti lo scarica, si libera a gennaio | Occasione Milan

Carlo Ancelotti, che sta guidando con sicurezza il Real verso la vittoria della Liga, avrebbe preso la sua decisione su tre esuberi tecnici in rosa

Dall’alto di una stagione finora impeccabile – il Real sta dominando il campionato ed ha anche chiuso primo il girone di Champions League – Ancelotti può far valere le sue convinzioni e le sue volontà col presidente Florentino Perez.

LEGGI ANCHE >>> Può partire subito a gennaio, assalto in Spagna: Juventus e Milan superate

Non è un mistero che le Merengues annoverino tra le proprie fila almeno tre giocatori che, pur avendo fatto a loro modo la storia recente del Real Madrid, ora sono considerati di troppo. Del resto parla il campo: il minutaggio riservato ai cosiddetti ‘esuberi tecnici’ – portatori anche di ingaggi faraonici – è certamente esiguo. Soprattutto se si considera appunto quanto siano onerosi per le casse del club i loro stipendi.

Ancelotti scarica Isco: il Milan può provare l’assalto

I tre profili di cui si può fare a meno già dalle prossime settimane rispondono ai nomi di Marcelo, Gareth Bale ed Alarcon Isco. I tre non trovano spazio nelle rotazioni del tecnico emiliano, che in qualche occasione ha concesso loro degli spezzoni di partita ma a risultato ormai acquisito. La volontà di risparmiare sul monte ingaggi – legata strettamente alla necessità di reperire fondi freschi per portare l’assalto a Kylian Mbappè – avrebbe convinto la dirigenza ad assecondare la volontà del suo tecnico. Già a gennaio le ex colonne merengues saranno libere di trovarsi una sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Juve, Milan e Inter | Talento allo scoperto: “Arrivata offerta”

Il trequsrtista iberico Isco è un vecchio pallino del Milan. La società rossonera, forte degli ottimi rapporti con Florentino Perez, aveva sondato il terreno già negli scorsi mesi, senza mai riuscire a trovare la formula giusta per l’arrivo del talentuoso centrocampista a Milano. Le ultime deludenti prestazioni di Brahim Diaz starebbero spingendo Maldini e Massara a riconsiderare l’idea di un prestito – magari oneroso – da proporre al club madrileno. Di sicuro, lato tecnico, Ancelotti non porrebbe alcun veto…