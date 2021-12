Inter, sfida al Real Madrid | L’asta parte da 70 milioni

L’Inter mette nel mirino un top player, Simone Inzaghi lo vuole a tutti i costi: i nerazzurri sfidano il Real Madrid

Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un minimo ‘rodaggio’, l’Inter ha preso un ritmo inarrestabile e con una serie di sette vittorie consecutive ha conquistato la vetta della classifica. I nerazzurri si sono laureati campioni d’inverno con quattro punti di vantaggio sul Milan, staccando abbastanza nettamente le altre concorrenti.

Simone Inzaghi e i suoi hanno confermato che chi vorrà vincere lo scudetto dovrà fare qualcosa di straordinario, per strapparlo dalle maglie dei campioni d’Italia. La motivazione ulteriore per gli interisti è quella di conquistare lo scudetto che vale la seconda stella. Ma la dirigenza pensa già al futuro e a continuare a costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa, dopo la recente campagna acquisti di grande intelligenza che ha permesso di sopperire agli addii di Hakimi e Lukaku. E sul tavolo di Marotta e Ausilio c’è, in particolare, un nome molto gradito a Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole il suo ‘pupillo’: riparte la caccia a Milinkovic-Savic

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che ha vissuto stagioni importanti con lui alla Lazio. Il centrocampista serbo è da sempre un giocatore seguito da squadre di livello, in Serie A e non solo. Lotito però non ha mai visto accontentate le sue richieste, anche se al termine di questa stagione, soprattutto se dovesse confermarsi un feeling con Sarri non eccelso, potrebbe davvero lasciare la Capitale.

Secondo ‘Diariogol’, in Spagna, l’Inter è pronta a ripartire all’attacco con grande energia, decisa a spazzare via anche la concorrenza del Real Madrid. Su Milinkovic-Savic verrebbe dirottato buona parte del budget del prossimo mercato, la prima idea della dirigenza nerazzurra sarebbe convincere Lotito a uno scambio, ma il presidente biancoceleste da quell’orecchio non ci sente. E così, l’Inter si prepara a stanziare una somma di 70 milioni di euro per portarselo a casa.