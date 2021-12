Juventus, addio al bomber: arriva la super richiesta

L’attaccante può allontanarsi in maniera definitiva dalla Juventus: arriva la super richiesta di ingaggio da parte sua

È stata una stagione non troppo esaltante fino a questo momento per la Juventus. I bianconeri speravano di aver risolto tutti i problemi della scorsa annata ma probabilmente per la seconda volta consecutiva non possono ambire allo scudetto per via del distacco troppo ampio che è stato già accumulato con l’Inter. I nerazzurri infatti sono già avanti di dodici punti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic può sfumare: mega richiesta di ingaggio

La società bianconera non è soddisfatta e vuole tornare a competere in ogni competizione il prima possibile, per questo valuta già nuovi colpi da effettuare in questa sessione di calciomercato oppure in quella estiva. Nel mirino della società c’è anche Dusan Vlahovic visto che serve un attaccante diverso da quelli già presenti in rosa.

Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 con la Fiorentina e non sarà rinnovato, ma arrivare a lui sarà tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Start’, infatti, il calciatore vorrebbe chiedere ben 12 milioni di euro all’anno: una cifra che allontanerebbe anche compagini come Arsenal, Manchester City e Chelsea.

Per una richiesta del genere, anche la Juventus sarebbe pronta a dire di no e quindi sarebbe costretta a puntare su un altro attaccante.