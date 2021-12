Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna di Sinisa Mihajlovic, è un obiettivo di calciomercato di Inter, Juventus e Milan: le ultimissime notizie

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sta provando a fare il salto di qualità in questa stagione. La squadra felsinea, che in estate ha accolto l’arrivo di Marko Arnautovic, si trova al momento nella parte sinistra della classifica e, se dovesse inanellare qualche risultato utile, potrebbe anche sognare un piazzamento in Europa in vista della prossima annata.

Sono molti i giocatori che stanno brillando nel Bologna, da Svanberg a Skorupski fino ad arrivare ad Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese giovanissimo che sta crescendo a vista d’occhio sotto la guida tecnica di un allenatore esperto (e che conosce alla perfezione quel ruolo) come Sinisa Mihajlovic.

Il classe 2002 scozzese sta impressionando in questa stagione ed è cresciuto molto rispetto alla scorsa annata. Nell’ultima gara prima della sosta natalizia, Hickey è andato anche a segno nella pesante vittoria contro il Sassuolo e, in vista delle prossime finestre di calciomercato, potrebbe diventare un serio obiettivo delle grandissime del nostro calcio: l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, addio bomber: scambio tra Arsenal e Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Anticipo sull’Inter, la Juventus ha la carta giusta: sì allo scambio

Calciomercato Inter, Juventus e Milan: occhi su Hickey

Aaron Hickey è un classe 2002 e sarebbe un elemento giovanissimo e di valore per le tre big del nostro calcio. Al Milan ad esempio serve un vice Theo Hernandez in grado di non far rimpiangere le assenze del francese e lo scozzese potrebbe fare decisamente comodo. Attenzione anche alla Juventus che da tempo è alle prese con il futuro di Alex Sandro, visti anche i continui problemi di Luca Pellegrini. In casa Inter invece, a tener banco, è la questione legata al futuro di Ivan Perisic. Un mancato rinnovo di contratto del croato potrebbe liberare uno slot sulla fascia sinistra.

Vista la sua età e considerate le sue qualità, Hickey, che ha un contratto fino al 2024, ha un valore in sede di calciomercato di almeno 15 milioni di euro al momento.