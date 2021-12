Juve e Lazio, il possibile scambio a gennaio che accontenterebbe Allegri e Sarri

Juve e Lazio: l’ipotesi di scambio nel calciomercato invernale che accontenterebbe Allegri e Sarri. Cifre e dettagli

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Una finestra che, stando alle parole di Maurizio Arrivabene, non dovrebbe vedere protagonista la Juventus.

Negli scorsi giorni l’amministrazione delegato bianconero ha infatti dichiarato: “L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamocelo. Riflettiamo e valutiamo bene, faremo quello che il conto economico ci permetterà di fare. Dobbiamo chiudere questo semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie. A metà gennaio faremo i piani, non sarà un mercato di gennaio né interessante né impegnativo”. Tuttavia, al netto delle parole dell’ad, la dirigenza è sempre alla finestra per eventuali occasioni in entrata. In casa Lazio, ad esempio, sta attirando tutte le big la situazione di Luis Alberto, che con Maurizio Sarri sta collezionando panchine. Ecco la possibile proposta della Juventus.

Calciomercato Juve, il possibile assalto a Luis Alberto

Luis Alberto è legato alla Lazio da un lungo contratto e, come noto, Lotito non fa sconti e valuta il fantasista spagnolo almeno 40 milioni di euro. La dirigenza della Juventus potrebbe così fare un tentativo già a gennaio proponendo il cartellino di Dejan Kulusevski. Il giovane esterno svedese farebbe al caso di Sarri per il suo 4-3-3 ed è anche lui valutato 40 milioni. Un possibile scambio alla pari per superare la resistenza di Lotito. Il patron del club biancoceleste, infatti, preferirebbe monetizzare in caso di cessione. Staremo a vedere.