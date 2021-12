“Si fa sul serio”: Vlahovic alla Juventus, ora c’è la svolta

Dusan Vlahovic lascerà nei prossimi mesi la Fiorentina. L’attaccante serbo non ha accettato il rinnovo contrattuale, la verità sulla Juve

Ancora uno spiraglio in casa Juventus per piazzare il colpo Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina vuole andare via visto che non ci sono margini per un possibile prolungamento contrattuale.

Come svelato dall’opinionista, Guido Tolomei, ai microfoni di Top Calcio 24 ci sono stati dei contatti non ufficiali tra le parti: “Vlahovic è un affare sul quale si sta lavorando da un po’ di tempo. Il giocatore ha sempre dato la priorità alla Juventus. Di fatto, ad oggi, non c’è nulla, non ci sono accordi o altro”. Poi ha aggiunto: “Rispetto a qualche giorno fa, c’è che la Fiorentina ha preso che deve prendere un punto d’incontro, anche a breve, con il club bianconero. Da oggi, non è più solo un’idea. Vedremo se si riuscirà a fare, ma si inizia a fare sul serio. Chiaramente, non si tratta di gennaio”.

Calciomercato Juventus, Vlahovic la prima scelta

Tutto sarà rinviato nella prossima estate con Dusan Vlahovic voglioso di un progetto importante per il prosieguo della sua carriera. Ormai alla Fiorentina il suo tempo sembra essere finito con il club viola pronta a rinnovare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il serbo, infine, sta continuando a mettere a segno gol importanti regalando gioie ai tifosi della Fiorentina. Per la Juventus resta una delle prime scelte di Allegri per rinforzare l’attacco bianconero per il prossimo anno tornando ad essere competitivi con le maggiori potenze europee.