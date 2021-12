Calciomercato Milan, colpo in attacco: intreccio con Theo per giugno

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli: che intreccio con Theo!

Saranno settimane intense anche in casa Milan con la possibilità di arrivare a colpi entusiasmanti in vista della seconda parte di stagione.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il talentuoso giocatore del Chelsea, Hakim Ziyech, potrebbe dire addio ai “Blues” per una nuova avventura suggestiva per tornare a mettere in mostra tutte le sue qualità. L’ex Ajax vorrebbe cambiare aria visto che ha trovato poco spazio con Thomas Tuchel e così il Milan potrebbe pensare al colpo in prestito a gennaio con un intreccio per giugno riguardante anche il terzino francese dei rossoneri, Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Ziyech nel mirino: la strategia

Così il Milan potrebbe pensare a Ziyech già a gennaio sulla base di prestito con diritto di riscatto, poi a giugno ci sarebbe anche la possibile trattativa con Theo Hernandez con il percorso inverso messo ad opera dai due top player. Il terzino francese sarebbe perfetto nel 3-4-2-1 impiantato da Tuchel fin dal suo arrivo a Londra: due potenziali affari differiti per accontentare tutte le parti coinvolte con l’ex Ajax pronto a fare le valigie già nella sessione invernale di calciomercato.