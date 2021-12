Calciomercato, Pogba-Milan: l’intreccio che porta l’erede di Kessie

Il calciomercato rossonero può infiammarsi già a gennaio: l’erede di Kessie nel mirino, intreccio con Pogba

Mancano ormai pochi giorni alla riapertura del calciomercato invernale ed il Milan di Stefano Pioli si candida ad assoluto protagonista del mese di gennaio. Tra le priorità del club rossonero vi è certamente quello di risolvere il ‘nodo’ legato al futuro di Franck Kessie. Il rinnovo difficilmente arriverà e l’addio, visto la scadenza tra sei mesi, potrebbe consumarsi già a gennaio. In tal senso, per quanto riguarda l’erede dell’ex atalantino, all’orizzonte potrebbe prospettarsi una pista inedita. Secondo quanto riportato dal ‘Manchestereveningnews’, il Manchester United avrebbe in mente diversi profili da puntare già nelle prime settimane del 2022, a gennaio. L’idea dei ‘Red Devils’ è cogliere le giuste occasioni di mercato, specialmente a costi contenuti.

In tal senso, c’è da rimpiazzare il partente Paul Pogba: il francese, è ormai chiaro, lascerà l’Old Trafford visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Manchester United. Caccia all’erede del francese, che rimane sempre tra i grandi sogni della Juventus per l’anno prossimo. Il portale britannico riporta come tra i candidati vi siano Amadou Haidara del Lipsia, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Franck Kessie. Il centrocampista del Milan è lontano dal rinnovo a già a gennaio potrebbe salutare: Rangnick lo vuole subito per sostituire Pogba. Uno scenario che può aprirne uno nuovo, altrettanto inedito, per quanto riguarda l’erede del centrocampista ivoriano in quel di Milanello.

Milan, idea dalla Juventus per il post Kessie

Gli occhi del Milan sarebbero puntati in Serie A, a Torino, in particolar modo sulla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Tra i nomi che non sono più una priorità per la Juventus e che piacciono al Milan c’è certamente quello di Weston McKennie, già accostato la scorsa estate alle cessioni.

Il centrocampista statunitense rappresenterebbe anche un colpo in prospettiva per il ‘Diavolo’ (è due anni più giovane di Kessie) ed ha una valutazione vicina ai 25 milioni di euro.

Il centrocampista 23enne, accostato anche all’Atletico Madrid, in questa stagione ha collezionato 18 presenze complessive con 2 reti.