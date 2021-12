Milan, niente affare a zero: accordo e colpo immediato

Il Milan continua a cercare un bomber per completare il reparto offensivo, ma la beffa arriva dalla Germania: accordo immediato

Il calciomercato invernale è dietro l’angolo e anche il Milan si prepara a colmare le lacune della rosa a disposizione di Stefano Pioli. La sessione di gennaio oltre che per gli acquisti immediati sarà fondamentale anche per trovare l’accordo con calciatori in scadenza.

Proprio un attaccante a parametro zero sarebbe l’obiettivo del Milan, che in attacco ha certamente bisogno di nuovi rinforzi. I piani dei rossoneri però sarebbero ormai vicini a sfumare. Il bomber in scadenza messo nel mirino infatti sarebbe ad un passo dall’approdare in Bundesliga, beffando così definitivamente il Milan.

Milan beffato, Kolo Muani ad un passo dall’Eintrach Francoforte

Anticipo netto ai danni del Milan per quel bomber che sarebbe potuto essere un ottimo colpo a parametro zero per i rossoneri. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Transfermarkt’, Randal Kolo Muani, bomber in scadenza di contratto con il Nantes, e nel mirino del Milan, sarebbe vicino ad approdare all’Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrebbe deciso di anticipare i tempi prelevando l’attaccante francese già a gennaio, anticipando nettamente il Milan, che vede sfumare l’obiettivo in attacco.