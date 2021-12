Moussa Dembele, attaccante di proprietà del Lione, è un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime sui trasferimenti

Il Milan di Stefano Pioli si è rilanciato nell’ultima gara del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, dopo la sconfitta a San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti, si sono immediatamente rilanciati ad Empoli con la squadra di Aurelio Andreazzoli, un poker pesante che ha riavvicinato i rossoneri all’Inter di Simone Inzaghi che dista ora soltanto 4 punti in classifica.

La Beneamata occupa attualmente il primo posto in classifica ed è campione d’inverno, ma il Milan ha dimostrato di potersela giocare con i nerazzurri, ma forse serve qualcosa nella prossima finestra di calciomercato.

In particolare in attacco il Milan di Stefano Pioli sta avendo dei problemi. Zlatan Ibrahimovic, unica vera certezza finora fra i centravanti, non sempre può essere a disposizione. Olivier Giroud invece, arrivato dal Chelsea nell’ultima estate, non sta trovando la giusta continuità di prestazioni, mentre Pietro Pellegri non è in grado di dare garanzie in questo momento.

LEGGI ANCHE >>>Anticipo sull’Inter, la Juventus ha la carta giusta: sì allo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Serie A

Calciomercato Milan, caccia al bomber: nuovo nome

In quest’ottica, il Milan di Stefano Pioli potrebbe andare alla ricerca di un bomber per gennaio, ma attenzione anche alla prossima estate di calciomercato. I rossoneri infatti avrebbero messo nel mirino il profilo di Moussa Dembele, centravanti del Lione. Il giocatore francese ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe aprire ad un addio più facilmente in estate piuttosto che a gennaio.

In questa stagione finora, con la maglia del Lione, Dembele ha collezionato 11 gettoni e messo a segno 4 gol e fornito un assist ai suoi compagni di squadra. Sono invece soltanto due le presenze in Europa League per il giocatore transalpino.