Calciomercato Juve, super scambio in Premier League: i dettagli

Calciomercato Juve: nuova ipotesi di scambio in Premier League, con il Manchester United del grande ex Cristiano Ronaldo

Sarà un Natale un po’ più sereno per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo l’ultimo turno del 2021 del campionato di Serie A.

Atalanta e Napoli hanno infatti perso punti rispettivamente contro Genoa e Spezia, permettendo ai bianconeri di accorciare ulteriormente in classifica a -4 dai bergamaschi e -5 dalla squadra di Spalletti. E il 6 gennaio si ripartirà con lo scontro diretto dell’Allianz Stadium proprio con gli azzurri, con la possibilità per Dybala e compagni di portarsi a -2 dal Napoli. Nel frattempo riaprirà anche la sessione invernale di calciomercato: la dirigenza bianconera sarà impegnata soprattutto sul fronte uscite. Da Ramsey ad Arthur, sono diversi i giocatori in bilico già a gennaio. Ecco la nuova ipotesi di scambio per il centrocampista brasiliano.

Calciomercato Juve, ipotesi di scambio col Manchester United: tutti i dettagli

Complici le condizioni precarie di Locatelli, Arthur è stato schierato dal primo minuto nelle ultime due vittorie della Juventus contro Bologna e Cagliari. Tuttavia, il titolare nel suo ruolo è l’ex Sassuolo e dopo il rientro dall’infortunio l’ex Barcellona è stato spesso relegato in panchina e poco utilizzato da Allegri. Il suo futuro potrebbe dunque essere lontano da Torino, come recentemente ipotizzato anche dal suo nuovo agente Federico Pastorello. Una nuova pista a gennaio potrebbe nascere in Premier League, con il Manchester United. Shaw, infatti, non è più un titolare indiscusso con Rangnick e, alla ricerca di un successore di Alex Sandro, la dirigenza della Juventus potrebbe fare un tentativo per uno scambio di prestiti con Arthur a gennaio. Inoltre, il terzino inglese è assistito dalla stessa agenzia di Szczesny, che potrebbe agevolare la trattativa.