Calciomercato Inter, ha firmato il contratto: è UFFICIALE

Arrivano buone notizie per l’Inter di Inzaghi sul fronte calciomercato: il calciatore ha firmato il contratto, c’è l’annuncio ufficiale

Svolta in casa Inter sul fronte rinnovi. Il matrimonio tra il club nerazzurro e Federico Dimarco proseguirà ancora per diverso tempo. È ufficiale il prolungamento del contratto dell’esterno ex Verona, come comunicato dalla ‘Beneamata’.

Di seguito l’annuncio: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“.

Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco fino al 2026

Una notizia importante per quello che è diventato a tutti gli effetti uno degli elementi di fiducia di mister Inzaghi. I tifosi attendono con ansia anche il rinnovo di Brozovic, per il quale non dovrebbero esserci problemi. Vedremo come evolverà anche la situazione Perisic, che sembra più complicata.