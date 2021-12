Calciomercato, Raiola li porta via | Juve e Milan senza speranze

Juventus e Milan potrebbero subire una doppia beffa di mercato orchestrata da Mino Raiola, il potente procuratore che starebbe lavorando ad una grande cessione

Spesso nel calciomercato basta che si muova inaspettamente una pedina, che l’effetto domino si propaghi sui destini di varie squadre. In questo caso l’intenzione di Mino Raiola, il potente procuratore, tra gli altri, di Haaland, De Ligt e Romagnoli, starebbe lavorando ad un’operazione che cambierebbe le strategie di mercato delle tre grandi d’Italia.

Giocando come al solito – spesso con largo anticipo – sul discorso delle scadenze contrattuali, Raiola è sul punto di orchestrare un affare che verrebbe concluso alla fine della stagione in corso. Un colpo che inevitabilmente avrebbe delle ripercussioni sugli obiettivi immediati di Juve e Milan. Oltre a rappresentare un’importante perdita per l’Inter, la squadra campione d’Italia in carica che guida la classifica della Serie A.

La mossa di Raiola: gli effetti su Juve e Milan

Approfittando del fatto che il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij, il difensore nerazzurro in scadenza nel 2023, non sia ancora ogetto di trattative col club di Viale della Liberazione, Raiola avrebbe fatto la sua mossa. Contando sull’interesse già manifestato da alcuni club di Premier sull’olandese, l’agente vorrebbe cederlo per 30 milioni a giugno. In pole ci sarebbe il Tottenham dell’ex mentore Conte, ma anche il City è sulle tracce del giocatore.

L’olandese era ed è seguito con interesse dalla Juve, che sognava di affondare il colpo approfittando dei tentennamenti del difensore sulla sua volontà di restare nerazzurro. Giova ricordare che De Vrij era stato già protagonista di una partenza a zero nell’estate del 2018, quando fece scadere il suo accordo con la Lazio passando proprio all’Inter. L’effetto domino consisterebbe nel successivo passaggio di Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno 2022, all’Inter. Una sorta di ‘risarcimento’ di Raiola per lo scippo De Vrij. Anche qui a bocca asciutta, oltre al Milan ovviamente, ci sarebbe ancora la Juve. Che da tempo corteggia il difensore ex Roma e Lazio nella speranza di acquisirlo a zero nella prossima estate.

