Mino Raiola, procuratore di Matthijs de Ligt, potrebbe provare a portare Stefan de Vrij alla Juventus: le ultime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri sta seguendo con attenzione la vicenda relativa al futuro di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale olandese, arrivato in bianconero nell’estate di calciomercato del 2019, non è mai riuscito a ritagliarsi un vero e proprio spazio nella difesa della Vecchia Signora che continua ad aggrapparsi agli uomini di maggior esperienza all’interno della rosa: stiamo parlando di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, veri e propri veterani del club piemontese. Negli ultimi giorni hanno tenuto banco le dichiarazioni, proprio sul futuro di Matthijs de Ligt, da parte di Mino Raiola, super procuratore della stellina olandese.

Parole forti che potrebbero cambiare radicalmente il futuro dell’ex capitano dell’Ajax, arrivato come primo pilastro per una rinascita e rivoluzione difensiva della società bianconera. La valutazione di de Ligt si aggira attorno ai 70-80 milioni di euro ed il giocatore percepisce un ingaggio di circa 10 milioni di euro, cifre che lo allontanano verosimilmente dall’Italia in caso di un eventuale trasferimento dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, un altro assistito di Raiola per i bianconeri

In caso di partenza di Matthijs de Ligt, Mino Raiola, regista delle più grandi operazioni di calciomercato delle ultime sessioni, potrebbe provare un altro clamoroso plot twist: portare Stefan de Vrij alla Juventus. Il giocatore dell’Inter è infatti in scadenza di contratto nel 2023 e non ci sono ancora novità sul rinnovo, in quest’ottica andrebbero ad inserirsi i bianconeri, la prossima estate, per il difensore centrale olandese e grande amico di de Ligt. La valutazione dell’ex Lazio si aggira attorno ai 30 milioni di euro considerando la breve durata del contratto in essere con la Beneamata.