Calciomercato Juventus, Pogba cambia idea: futuro già deciso

La crisi economica ha investito anche il mondo del calcio e così Paul Pogba avrebbe già deciso il suo futuro

Massimiliano Allegri ha già richiesto alla dirigenza della Juventus alcuni rinforzi soprattutto nella zona centrale di campo. I bianconeri intendono tornare a competere anche in campo europeo come qualche anno fa proprio con l’allenatore livornese in panchina.

Paul Pogba è sempre stato un profilo interessante per il club bianconero: il suo ritorno sembrava cosa fatta anche in passato, ma ora come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il centrocampista francese avrebbe preso in considerazione anche il rinnovo con il Manchester United se l’offerta, presentata un paio di mesi fa, sarà confermata fino fino al prossimo febbraio.

Attualmente Pogba è infortunato, ma sa che Ralf Rangnick lo aspetta per averlo come protagonista. Adesso la decisione è nelle sue mani nonostante il suo agente, Mino Raiola, stia facendo pressioni per portarlo a Parigi.

Calciomercato Juventus, Pogba può restare: altri obiettivi per i bianconeri

La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi a centrocampo con Pogba che era uno dei primi nomi sulla lista dei bianconeri. Nel mirino ci sono diversi profili interessanti con il centrocampista francese pronto a rinnovare il suo contratto con i “Red Devils” rispetto alla prima proposta formalizzata nelle settimane scorse. Un cambio d’idea improvviso, ma tutto sarà più chiaro a partire da gennaio.